Joana D’Arc inspira espetáculo de Sandro Borelli

O coreógrafo, diretor e bailarino Sandro Borelli, da Cia. Carne Agonizante, investiga a figura emblemática da heroína francesa Joana D’Arc em "Balada da Virgem – Em Nome de Deus", que estreia no Kasulo Espaço de Arte e Cultura nesta quinta-feira (19), e segue em cartaz até 20 de maio.

Por volta de 1412, surgiu na França uma camponesa pobre, analfabeta e religiosa que, sob o comando dos mensageiros do céu, como afirmava, comandou as tropas francesas na Guerra dos 100 anos, onde lutou pela libertação do país contra o domínio da Inglaterra. Joana D'Arc foi capturada e jogada na fogueira em 1431 por heresia, e acabou tornando-se uma santa da Igreja Católica e padroeira da França.



Inspirado em sua história, o novo espetáculo da Cia. Carne Agonizante leva ao palco a força física, espiritual, política e religiosa de tudo que Joana passou.





Kasulo Espaço de Arte e Cultura