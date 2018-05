Jô Soares celebra 80 anos com volta ao teatro

Além de o título remeter à data de seu aniversário, "A Noite de 16 de Janeiro" marca a volta de Jô Soares aos palcos como ator, cujo último espetáculo foi em 2007, com adaptação de poemas de Fernando Pessoa em "Remix em Pessoa". Além de atuar, Jô assina a tradução do texto e a direção da peça que estreia neste sábado (5), no Tuca.



Escrita pela filósofa russo-americana Ayn Rand, "A Noite de 16 de Janeiro" é uma peça que se passa em 1934 e encena o julgamento de um homicídio. O tribunal do júri é apresentado ao caso de Andrea Karen, ex-secretária e amante do empresário Bjorn Faulkner, acusada de seu assassinato.



O espetáculo não retrata, de forma direta ou sequencial, os eventos que levaram à morte do empresário. Em vez disso, os jurados e a plateia devem confiar nos testemunhos dos personagens para decidir se Andrea é culpada ou inocente. O final depende deste veredito.







Tel. (11) 4003-1212

5 de maio a 9 de dezembro

Sextas, 21h30; sábados, 21h e domingos, 19h

