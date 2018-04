Jesuton celebra aniversário com show especial

Em parceria com Mario Caldato, produtor dos Beastie Boys, Jack Johnson e Seu Jorge, "Home" revela o universo e a alma viajante da cantora. O título também é o nome de umas das principais faixas do disco, que remete à busca da artista por seu lugar no mundo.



Jesuton nasceu em Londres, na Inglaterra, mas escolheu o Rio de Janeiro para morar. Ela começou a ficar famosa em 2002, na época em que se apresentava nas ruas da Lapa, com covers de Amy Winehouse, Rolling Stones e outros artistas. De 2012 até agora, gravou três discos. "Home", o mais recente, saiu no final de 2017.





Casa Natura Musical

Tel. (11) 4003-6860

Quinta-feira (26), 20h

R$ 60 a R$ 160

Para comemorar seus 33 anos, Jesuton se apresenta nesta quinta-feira (26), na Casa Natura Musical. O show, que também celebra o lançamento de "Home", primeiro trabalho autoral da cantora, tem participações especiais de Xênia França e DJ Nyack.