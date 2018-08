Jerry Smith se apresenta pela primeira vez no Recife

Fenômeno nacional do funk, ele comanda a festa 'É O Pique', na casa de shows Rose Beltrão, nesta sexta-feira (3)

O cantor Jerry Smith, responsável por alguns dos sucessos do funk brasileiro, como o hit "Bumbum Granada", se apresenta pela primeira vez no Recife, nesta sexta-feira (3). Ele comanda a festa "É O Pique", na casa de shows Rose Beltrão, zona norte da capital pernambucana, a partir das 22h.



Considerado um dos principais nomes da nova geração do funk nacional, o cantor estourou nacionalmente no cenário musical com "Bumbum granada", que conta com mais de 350 milhões de visualizações no YouTube. O hit foi feito em parceria com o MC Zaac. Baiano, Jerry Smith sempre gostou de pagode, mas ao se mudar para São Paulo acabou se apaixonando pelo funk.



Acumulando milhões de acessos na plataforma do YouTube com os vídeos de "Pode Soltar", "Troféu do Ano", "Na Onda do Beat" e "Menina Braba", Jerry gravou recentemente com MC Loma a canção "Não se apaixone", que em poucos dias se tornou fenômenos nas redes.



A programação da festa "É O Pique" conta ainda com shows de Ramon Schnayder, MC Elvis, Joy Corporativo e Baile do Ed. Os ingressos custam R$ 70 e estão sendo vendidos nas lojas Vitabrasilnet, Chilli Beans e online no site Bilheteria Digital.