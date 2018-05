Jerry Smith fará show no Recife em agosto

Um nome do funk nacional confirmou show no Recife, em agosto. O funkeiro Jerry Smith, que estourou com o hit Bumbum Granada, se apresenta na capital pernambucana no dia 3 de agosto, em local ainda em negociação. É de Jerry ainda os sucessos Pode Soltar (181 milhões), Trofeu do Ano (177 milhõews), Na Onda do Beat (67 milhões) e Menina Braba (31 milhões). Recentemente, ele gravou outro hit, Não se apaixone, em parceria com MC Loma, e que teve participação de DJ Cassula e DJ Kelvinho.

Baiano radicado em São Paulo, Rodrigo Silva dos Santos adotou o nome artístico de MC Jerry Smith e deu início a sua carreira no funk em meados de 2012. O reconhecimento nacional veio no final de 2016 com a canção "Bum Bum Granada" em parceria com Mc Zaac. Hoje, aos 23 anos, o MC é um dos artistas que mais conquista números expressivos nas redes sociais e lotando casas de show por todo o país.