Jeder Janotti lança 'Levedação', em Recife

Lançamento da obra, que marca a estreia do professor na literatura de ficção, será nesta quinta-feira

A história de Paulo, um estudante pernambucano que vai ao Canadá para um intercâmbio acadêmico, é o ponto de partida de "Levedação", que marca a estreia de Jeder Janotti na literatura de ficção.



O autor, professor da graduação e da pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), mergulha na experiência literária dialogando com escritores da Geração Beat, como Jack Kerouac, e com o humor e a intensidade de Charles Bukowski, bem como as questões existenciais da literatura marginal presentes nas obras de autores como Mário Bortolotto e Jack Kerouac.



Ao longo do romance, o trânsito por outras referências pop de Janotti é constante, revelando-se, por exemplo, na construção do protagonista, um fã do metal cujas ruminações pelas gélidas ruas canadenses acontecem frequentemente ao som de Iron Maiden, Black Sabbath e Sepultura. O livro conta ainda com ilustrações inspiradas na estética graphic novel, de Tiago Acioli, que complementam as ações.



O livro será lançado nesta quinta-feira (26), às 20h, no restaurante Ramón Bar y Parrilla (avenida Dezessete de Agosto, 1778, Casa Forte), zona norte do Recife.



Serviço:

"Levedação"

Titivillus Editora, 119 páginas

R$ 50