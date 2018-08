Java Araújo expõe suas sereias na Galeria de Artes Corbiniano Lins

Voltado para o universo surrealista ao pincelar formas lúdicas e curiosas de sereias, em variadas formas, o artista plástico pernambucano Java Araújo apresenta a exposição "Sereia é mulher. E a outra parte, o que ela quiser". Mais de 20 pinturas com técnicas mistas e algumas intervenções compõem o acervo, que apresenta nuances de engajamento na luta pela liberdade do público feminino. O vernissage acontece nesta quinta-feira (9), às 17h, com a presença do artista, na Galeria de Artes Corbiniano Lins, no Sesc Santo Amaro.

Java Araújo se dedica ao mundo das artes há mais de 20 anos. Transita em universos variados das artes plásticas, cenários para teatro e ilustrações de livros. A exposição foi inspirada na obra "Invenção Coletiva", do pintor surrealista René Magritte, que subverte a ordem do que se é entendido como sereia. Onde seria o lugar da cauda, estão às pernas humanas e, onde seria o tronco humano, há uma cabeça de peixe. Java não só fez a releitura deste trabalho, como também subverteu a ordem de outras tantas sereias em suas pinturas, onde surge cardume de mulheres-peixes que com liberdade se transformam seguindo suas vontades. As obras estarão à venda na Galeria.

A mostra poderá ser conferida gratuitamente até o dia 28 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados através de agendamento para grupos. A Galeria de Artes Corbiniano Lins fica localizada no Sesc Santo Amaro, na Rua Treze de Maio, nº 455, Santo Amaro.