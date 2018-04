Jardim Botânico faz exposição de plantas da Caatinga

Mostra reúne diversas mudas nativas do bioma como o angico, umbuzeiro, craibeira e cactos, desta terça-feira (24) até o dia 1º de maio

O bioma considerado exclusivo do Brasil ganha exposição especial no Jardim Botânico do Recife, localizado no km 7,5 da BR­232, bairro do Curado, zona oeste da cidade. Em comemoração ao Dia Nacional da Caatinga, celebrado neste sábado (28), será realizada uma mostra com 15 exemplares da coleção científica na alameda de entrada da reserva. A atividade começa nesta terça-feira (24) e vai até o dia 1º de maio.



Assinada pelo biólogo e analista ambiental Jefferson Maciel, a exposição busca apresentar o ambiente típico da região do semiárido nordestino. Na mostra, os visitantes vão conhecer diversas mudas de plantas nativas do bioma como o angico, umbuzeiro, craibeira e cactos. O acesso ao equipamento é gratuito, sendo possível conferir a iniciativa de terça a domingo, das 9h às 15h30.



Além da exposição, o público pode visitar o jardim temático de cactos. Ele fica próximo à casa de vegetação e possui espécies pertencentes à família Cactaceae, plantas que se destacam pela adaptação a ambientes extremamente quentes e áridos. Os cactos têm como principais características a presença de espinhos e a capacidade de reter água. A existência deste acervo busca resguardar o patrimônio genético destas espécies, visto que possuem potencial ornamental, agroecológico, industrial, biotecnológico.