Jardim Botânico do Recife comemora 39 anos com nova trilha

Ainda, dentro das comemorações, haverá o corte do bolo de aniversário do local. A tarde, para finalizar a programação, acontecerá a culminância da Trilha das espécies do Bioma amazônico e sua interação com a Mata Atlântica.



Perfil

Com uma média de 100 mil visitantes por ano, desde a reforma realizada em 2013, o equipamento se tornou um dos mais queridos da população e ponto turístico da capital pernambucana. Ele está inserido numa unidade protegida com 10,7 hectares de mata Atlântica, sendo atualmente a única reserva ambiental totalmente estruturada para receber visitantes, turistas e recifenses, com o objetivo de estreitar os laços das pessoas com a natureza.



No local, o público pode desfrutar de sete jardins temáticos. São oferecidas também trilhas monitoradas e exposições, além de atividades lúdicas no Econúcleo, que funciona de quinta a domingo. Além de área pública de lazer e contemplação, o espaço abriga um corpo técnico que realiza pesquisas voltadas à botânica, restauração florestal e conservação da biodiversidade da mata Atlântica. O Jardim Botânico abre de terça a domingo, das 9h às 15h30, e a entrada é gratuita.

Esta quarta-feira (1º) será de festa para o Jardim Botânico do Recife, no Curado, Zona Oeste da cidade, que comemora 39 anos de fundação. Para celebrar a data, a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente promovem uma série de novidades que marcarão a experiência de visitação ao local. Serão lançadas novas trilhas, além de apresentações culturais e atividades envolvendo educação ambiental de forma lúdica e didática.Quem visitar o local, a partir das 9h, será recepcionado com um café da manhã e uma apresentação, em forma de recital, sobre o local. Em seguida, às 10h, acontecerá o lançamento do terceiro volume da Revista científica Arrudea – com artigos editados pelo Jardim Botânico, logo após, será apresentada a nova atração que fará parte da programação do Jardim Botânico: a Trilha Amazônica.A Trilha Amazônica vai explicar e apresentar as espécies de plantas que ocorrem tanto no bioma amazônico, quanto no nosso bioma de mata Atlântica. Tais espécies se comportam de forma diferente no bioma recifense e apresentam características distintas das plantas amazônicas, como porte maior ou folhagem diferente, devido a variações do clima, diferença de solo, relevo e volume de água.