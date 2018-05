Izaias e seus Chorões celebra o choro no Sesc, de graça

Grupo faz apresentação nesta quarta (16), na unidade Ipiranga

Com mais de 40 anos de trajetória, o Izaias e seus Chorões é grupo de choro em atividade mais antigo de São Paulo e foi criado para rememorar este tradicional ritmo da música popular brasileira, de modo a preservar sua memória e lirismo. O grupo se apresenta nesta quarta-feira (16), no Sesc Ipiranga. A entrada é gratuita.



Na ocasião, o grupo apresenta grandes clássicos do gênero, de compositores como Pixinguinha, Jacob Bittencourt, Ernesto Nazareth, Chiquinha Gonzaga e Anacleto de Medeiros. No palco, a banda é formada por Izaias Bueno (bandolim), Israel Bueno (violão de sete cordas, arranjador e ensaiador), Marco de Arruda Bailão (violão),Alan Gaia (pandeiro) e Getúlio Ribeiro (cavaquinho).

Sesc Ipiranga

Tel. (11) 3340-2000

Quarta-feira, 21h

Grátis