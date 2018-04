Iza traz seu hit 'pesadão' para o DF

Cantora carioca promete trazer todos os seus hits para a capital no próximo sábado (28); além de Iza, festa contará com o cantor e compositor Rodrigo Lampreia

Dona de um de vários hits do momento, a cantora carioca Iza desembarca com seu super show na 6ª edição da festa "Exculaxxo" no próximo sábado (28). Entre os sucessos presentes no setlist, "Pesadão", "Te Pegar" e sua nova aposta com a parceria com Ricon Sapiência "Ginga".



Além da carioca, a festa contará com o cantor e compositor Rodrigo Lampreia (RJ), com seu samba pop repleto de músicas que marcaram épocas, sem esquecer dos hits do momento. Lampreia é presença garantida nas melhores e mais conceituadas baladas do Rio de Janeiro e de São Paulo, e faz o famoso "#BailedoLampreia". Terá ainda música eletrônica com o DJ Jonnes Veloso (DF) e seu repertório versátil. E, para fechar com chave de ouro, muito Funk e Hip Hop com o DJ Hugo Drop (DF), que não vai deixar ninguém parado.



Festa Exculaxxo, sábado (28), às 15h, na Orla da Concha Acústica. Ingressos a partir de R$ 70, em www.p13producoes.com.br. C.I: 18 anos.