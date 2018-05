Itaú Cultural celebra obra de Antonio Candido

Anotações para ensaios, cadernos de estudos, textos revisados mesmo depois de publicados, estudos para importantes obras como "Formação da Literatura Brasileira" e "Parceiros do Rio Bonito", além de fotos, objetos, vídeos e documentação inédita do acervo pessoal, compõem a Ocupação Antonio Candido que acontece entre os dias 23 de maio a 12 de agosto, no Itaú Cultural. A curadoria é de Laura Escorel, neta de Candido, em parceria com os núcleos de Audiovisual e Literatura e da Enciclopédia. Em paralelo, de 23 a 25 do mesmo mês, a instituição realiza um colóquio internacional para debater a sua vida, obra e militância. Em 24 de julho deste ano, ele completaria 100 anos.



O fio que permeia toda a exposição é o caminho percorrido por Antonio Candido, cujo trabalho entende o estudo e a criação como atores libertadores, para marcar posições político-sociais. Assim a proposta da Ocupação seja como um elogio à literatura, considerada um direito universal, como o próprio autor ressaltou em seu ensaio "O Direito à Literatura".



intelectuais, escritores e especialistas se debruçam sobre este que é considerado um dos mais importantes intérpretes do Brasil.

Desta quarta (23) a sexta-feira (25), o Itaú realiza o Colóquio Internacional Antonio Candido. Durante os três dias,

As mesas serão mediadas pelos representantes da curadoria da Ocupação Antonio Candido, Claudiney Ferreira, gerente do Núcleo de Audiovisual e Literatura, Tânia Rodrigues, gerente da Enciclopédia, e de Laura Escorel, neta do crítico.





Acompanhe a programação:

Quarta-feira (23), às 19h - Obra e militância: a vida de um intelectual brasileiro

Quinta-feira (24), às 18h - Antonio Candido: a visão de dois brasilianistas

Quinta-feira (24), às 20h - A pessoa e a obra: a percepção de dois autores

Sexta-feira (25), às 18h - Antonio Candido em duas obras: O albatroz e o chinês e O direito à literatura

Sexta-feira (25), às 20h - Aulas, seminários, conversas: a pedagogia de Antonio Candido







