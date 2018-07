Cantora faz apresentação especial nesta quinta-feira (5), na Casa Natura Musical

Nesta quinta-feir (5), a Casa Natura Musical e o projeto NovaBrasil recebem Isabella Taviani com o show "IT - 15 Anos, Eu e Você". Na ocasião, a cantora é acompanhada por Cacá Lazzaris (bateria), Marco Brito (teclados), Felipe Melanio (guitarra e violão) e André Vasconcellos (baixo e produção musical).



Com um passeio em todos os seus anos de carreira, Isabella apresenta músicas como "O Farol", "Recado do Tempo', "A Canção Que Faltava", "Diga Sim", "Luxúria", o single recém-lançado "A Vida Vive Sem Você", e outras. Além disso, o repertório também conta com um tributo ao Carpenters.





Filha de um pianista e neta de um cantor de ópera, Isabella Taviani começou a sua carreira cantando em bares na noite carioca. Inspirada em Elis Regina, Maria Caras e Maria Bethânia, Isabella lançou seu primeiro disco, homônimo, em 2003, e desde então já lançou cinco trabalhos, sendo o mais recente "Carpenters Avenue", um tributo ao Carpenters, de 2016.





CASA NATURA MUSICAL

Tel. (11) 4003-6860

Quinta-feira (5), 20h

R$ 90 a R$ 140