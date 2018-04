Intercâmbio cultural entre Brasil e Itália norteia exposição

O Museu Murillo La Greca, na zona norte do Recife, recebe a exposição Percursos Introspectivos da Alma, de curadoria da artista plástica ítalo-brasileiro Eugenia Harten. A mostra é a quinta iniciativa de um projeto de intercâmbio cultural entre o Brasil e Itália, que já promoveu, desde 2015, exposições no Recife, em Milão, em Búzios e em Caravaggio.





A mostra, que celebra as várias línguas e linguagens faladas pela arte contemporânea, convida os visitantes por um percurso que começa pela obra neo pop de Vittoria Salati, segue a caminhada pelas ruas urbanas do impressionismo de Patrizio Oca, passa pelo realismo mágico e poético de Carmine Bellucci e Nacha Piattini Maria Ignacia.



Depois cria formas e cores espontâneas na abstração vitrificada de Mario Del Viero, e se dedica ainda a percorrer os valores expressivos dos materiais e do gesto informal de Mirko Roncelli, até atravessar as fronteiras entre o abstrato e o figurativo de Lorella Castelli, Marisa Ierardi e Eugênia Harten.



A exposição fica em cartaz até o dia 28 de abril, com entrada franca. O museu funciona de terça a sexta, das 9h às 12h e 14h às 17h e no sábado, das 15h às 18h. Na abertura, a partir das 19h desta quinta-feira (5), o artista contemporâneo Daniel Santiago fará uma performance inédita. Mais informações pelo telefone 3355-3129.

Inédita no Brasil, a mostra já foi apresentada na Itália, na histórica cidade de Caravaggio, por ocasião das festividades preparadas pela administração municipal daquela cidade para celebrar o aniversário de um de seus mais ilustres cidadãos: o pintor Michelangelo Merisi Caravaggio.O acervo conta com obras de artistas de diversas regiões da Itália, entre profissionais consagrados com vasto currículo e jovens artistas de grande talento, promessas da arte contemporânea internacional.