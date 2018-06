Instituto Boa Vista realiza arraial para idosos

Abrindo o período de arrasta-pé no Club Metrópole, no centro do Recife, o Instituto Boa Vista (IBV) realiza o Arraial da Felicidade +60, nesta quarta-feira (6). Essa é a segunda festa que a ONG realiza para o público idoso, sendo o baile carnavalesco o primeiro. O IBV traz o sucesso da festa de Carnaval para este segundo evento que promete lotar com a mesma animação e um público ainda maior.





O arrasta-pé começa às 15h e segue até às 21h com forró pé de serra, Coco do Mestre Liu, performances de Safira Terremoto e Rita Rivotril, quadrilhas e sorteios. A entrada é 1kg de alimento não perecível. Comidas típicas estarão à venda no arraial.