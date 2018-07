Inscrições para o Festival Internacional de Fotografia fecham este mês

"Esse projeto cria, na capital do País, um polo de cultura diferenciado e marcante que movimentará não apenas os apaixonados pela fotografia, mas também o segmento do turismo, o cultural e o da tecnologia. Um dos diferenciais, inclusive, são as exposições de trabalhos de fotógrafos deficientes visuais e auditivos", acrescenta.



Inscrições para o Brasília Photo Show 2018/2019

www.brasiliaphotoshow.com.br

Até 31 de julho de 2018

Valor das inscrições: Os fotógrafos que inscreverem até 2 (duas) fotos não pagam inscrição. A partir da terceira foto inscrita, há cobrança de R$25 por imagem. Menores de 18 anos não pagam inscrição mas podem inscrever apenas duas fotos no festival.

Fotógrafos amadores e profissionais podem se inscrever no "Festival Internacional de Fotografia Brasília Photo Show (BPS) 2018/2019", O período para o cadastro se estende até o dia 31 de julho. As chances de conquistar um prêmio estão maiores nessa edição. O participante poderá escolher entre 16 categorias na hora de fazer a inscrição, que é gratuita para até duas imagens."Teremos seis finalistas em cada categoria. Assim como nas grandes premiações do cinema, o vencedor será revelado somente na hora da entrega da estatueta", adianta Edu Vergara, fotógrafo idealizador e curador do BPS. Outra novidade nesse novo ciclo, é o evento inédito: a Cidade da Fotografia Brasília Photo Expo.Serão quatro dias de exposições, experiências fotográficas, tour fotográfico, shows culturais, workshops e seminários temáticos com ícones da fotografia no Brasil, leitura de portfólios, feira de tecnologia de imagem, lançamento de livros, leilão foto social, um museu da fotografia, cenários para cliques e a grande festa de premiação com a entrega dos prêmios. A expectativa de público é de 40 mil pessoas.