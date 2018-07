Ingressos para o show do Roberto Carlos já estão disponíveis

Depois de três anos, o rei da música brasileira irá retornar à capital brasileira para uma única apresentação

Já estão disponíveis para venda, os ingressos para o show do cantor Roberto Carlos na capital. Depois de três anos, o astro da música brasileira irá retornar ao Distrito Federal para uma única apresentação em agosto.



A apresentação irá acontecer no Estádio Nacional Mané Garrincha e os ingressos custam variam entre R$ 20 e R$ 900. - Veja o mapa abaixo - Os convites podem ser adquiridos pelo site: myticket.com.br ou na Loja Eventim, do Brasília Shopping.



Com quase 60 anos de carreira, Roberto Carlos acumula canções de grande sucesso, como "O Calhabeque", "Quero que vá tudo pro inferno", "Caminhoneiro", "Esse Cara Sou Eu", além de seu último lançamento "Sereia". Com essas e outras músicas, o artista ganhou diversos prêmios, entre eles três Grammys e quinze troféus imprensa.



Mapa de assentos: