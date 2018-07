IMS inaugura Sessão Mutual Films

Nesta quinta-feira (26), às 19h30, o IMS Paulista dá inicio a mais uma programação de cinema, a Sessão Mutual Films, que tem curadoria de Aaron Cutler e Mariana Shellard. O evento acontece a cada dois meses e tem o intuito de criar um dialógo entre filmes diferentes, que são exibidos em sessão dupla. Depois da exibição, acontece um debate com os curadores.





Para inaugurar a Sessão Mutual Films, o IMS debate o tema "Paisagens" e projeta "11 × 14", do diretor norte-americano James Benning, e "História da Noite", do suíço Clemens Klopfenstein. Lançado em 1977, "11 × 14" é um estudo do meio-oeste americano. O longa, considerado um marco do cinema de vanguarda, compõe um mosaico de imagens coloridas do cotidiano do país. Já "História da Noite", de 1979, registra, em película em preto e branco, cenas noturnas em cerca de 50 cidades europeias.

Além de expor as diferenças culturais da América do Norte e da Europa durante a década de 1970, os filmes ainda evidenciam as distintas opções formais adotadas por cada cineasta. Benning usa lugares para exemplificarem os sentimentos de inflexibilidade e resistência da vida americana. Já Klopfenstein, que se formou como pintor, projeta uma sensibilidade modernista ao expor sensações de transformação e fragmentação da vida europeia.









IMS

Tel.: (11) 2842-9120

Quinta-feira (26), 19h30

Sábado (exibição dupla, mas sem debate), 18h

R$ 8