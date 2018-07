IMS celebra cinema de Souleymane Cissé

Entre os dias 18 e 25 de julho, o IMS Paulista apresenta uma seleção de filmes do cineasta maliano Souleymane Cissé. O festival inclui cinco de suas obras, entre curtas e longas-metragens, e um documentário sobre suas produções.



A programação tem abertura nesta quarta-feira (18), com exibição de "Yeelen - A Luz", obra vencedora do Prêmio do Júri no Festival de Cannes em 1987. O longa conta a história de um jovem dotado de poderes mágicos que parte em busca do tio para pedir ajuda em uma luta contra o pai, que é um feiticeiro.

Integrante de uma primeira geração de cineastas africanos, Cissé estudou cinema em Moscou. Na década de 1970, retornou ao Mali e começou a filmar seus primeiros trabalhos. O cineasta visava criar um repertório de imagens e histórias que se contrapusessem aos estereótipos negativos sobre sua cultura produzidos ao longo da dominação colonial.

Esse viés politizado, pautado no ideal de descolonização das telas, marca sobretudo a produção inicial de Cissé. Na mostra no IMS, são exibidos quatro filmes desse primeiro momento: os curtas-metragens "Fontes de inspiração" (1968) e "Cantores Tradicionais das Ilhas Seychelles" (1978), e os longas "Baara – O Trabalho" (1978) e "Finyé – O Vento" (1982). Além disso, o festival ainda exibe "Cineastas do Nosso Tempo: Souleymane Cissé", de Rithy Panh. A produção tem uma entrevista com o diretor, em que relembra sua carreira e discute questões políticas e estéticas.





IMS

Tel.: (11) 2842-9120

De 18 a 25 de julho

R$ 8