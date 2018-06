Ícone do humor feminino desembarca em Brasília

Qual a expectativa em voltar a Brasília com o novo espetáculo?

Adriana Nunes: Brasília é minha cidade e é sempre muito bom estar em casa. Nasci em Brasília e a cidade sempre foi aberta à criação artística! Amo estar aqui, mas precisamos que os espaços culturais funcionem e que tenhamos mais teatros abertos.



Você acredita que hoje as mulheres tenham mais espaço como humoristas?

Adriana Nunes: Com certeza têm mais espaço, mas ainda estamos muito longe de uma igualdade. Tanto em termos de demanda de trabalho para a mulher quanto de valor de cachê. Mas estamos na luta e conquistando nosso espaço cada vez mais.



Como foi tomada essa decisão de ser comediante?

Adriana Nunes: Desde o início da faculdade trabalhei com humor, com a observação do cotidiano e com a crítica social. Então, nem foi uma decisão, foi um caminho que fui percorrendo e me aprofundando. Acho que o humor é uma ferramenta para vivermos melhor. Uma forma de ver uma mesma situação por outro ângulo. É um aprendizado. É preciso muito trabalho pra andar por esse caminho.



Qual foi seu maior desafio?

Adriana Nunes: O maior desafio sempre foi sair da cidade e se apresentar para um público novo. Aqui como fomos construindo aos poucos e num crescente um trabalho, sentimos uma segurança muito maior. Em outras cidades temos que conquistar espaço.



Em quem você se inspira?

Adriana Nunes: Sempre fiz comédia e me inspiro em artistas do humor que gosto muito. E outros que não são comediantes mas tem a verve do humor muito forte. Chico Anisio, Marieta Severo, Marília Pera, Darcy Gonçalves, Andrea Beltrão, Monty Pithon, Os trapalhões, Asdrubal, Cia Bauana de Patifaria, Preneditando o Breque, Língua de Trapo entre outros.





Mercedez com Z,

sábado(2), às 21h e domingo(3), às 20h.

A partir de R$30.

Venda on-line: bilheteriadigital.com.br

Informações: (61) 98538-2812.

A humorista brasiliense Adriana Nunes retorna à capital federal neste final de semana com o seu novo espetáculo "Mercedez com Z". Ao lado de Similão Aurélio, Adriana sobe aos palcos para encenar de forma divertida o universo feminino.A narrativa do espetáculo se baseia nas aventuras e desventuras da protagonista. Com cenário e figurino inspirados na obra da artista plástica pop japonesa Yayoi Kusama, os protagonistas encarnam diferentes papéis. Ao longo da trama, Adriana encarna o papel de quatro mulheres. Enquanto Similião Aurélio dá vida a seis personagens no espetáculo.Em entrevista ao Destak, Adriana Nunes compartilhou suas expectativas de voltar a Brasília com uma peça nova, o espaço feminino no humor e curiosidades sobre sua carreira