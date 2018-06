Iate Clube realiza 4ª edição de seu concerto beneficente

Juliano Andrade e Paula Emerick formam o casal de bailarinos de tango que se apresentará no Iate in Concert 2018. O currículo dos bailarinos é vasto. Além de apresentações em prestigiadas casas de tango de Buenos Aires e em diversas cidades ao redor do mundo, em 2015, foram semifinalistas do Mundial de Tango, na categoria Tango de Pista. No Mundial de Tango de 2016 foram semifinalistas nas duas categorias da competição, e em 2017, foram pela primeira vez finalistas do Mundial de Tango, ocupando uma posição de destaque entre os melhores bailarinos de tango do mundo.



O evento será ao ar livre, com vista privilegiada do Lago Paranoá. Um dos objetivos é ampliar o espaço de acesso do público à música clássica. No repertório estão, entre outras, Ave Maria, de Schubert; Capricho Italiano, de Tchaicovsky; Libertangos, de Astor Piazzolla; Valsa do Imperador, de J. Strauss; e Star Wars Suite, de John Williams.



Depois do grande sucesso das primeiras edições, prestigiadas por cerca de cinco mil pessoas cada, o evento passou a compor a agenda cultural anual do Clube. Em 2016, o Iate in Concert foi eleito como Destaque Nacional em Cultura, pela Federação Nacional dos Clubes (FENACLUBES), em premiação considerada o "Oscar" do segmento clubístico.





IATE IN CONCERT 2018

Iate Clube de Brasília - Orla

30 de junho. Abertura dos portões às 16h30. Início do espetáculo às 17h20

Ingressos esgotados.

Informações: 3329-8700

O Iate Clube de Brasília promove a quarta edição do "Iate in Concert", considerado um dos maiores eventos culturais e solidários de Brasília, com apresentação da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro, ao pôr-do-sol, às margens do Lago Paranoá. O evento, que traz ao público música clássica e trilhas sonoras de cinema, será realizado neste sábado(30).Além de uma apresentação da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional, sob a regência do maestro Claudio Cohen, nesta edição o "Iate in Concert" contará com as participações especiais do maestro João Carlos Martins e da soprano francesa Laetitia Grimaldi. Segundo o Diretor Cultural do Iate, Carlos Santiago, neste ano, uma série de novidades vão deslumbrar os presentes."Traremos o Corpo de Balé de Brasília, sob a Coordenação da renomada coreógrafa Gisele Santoro, com a apresentação de uma famosa Valsa Vienense. Também teremos a apresentação de um casal de bailarinos profissionais, que vai performar as principais obras de tango de Astor Piazzolla, considerado o mais importante compositor do estilo musical da segunda metade do século XX", contou Santiago.