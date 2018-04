Humorista comenta sobre recomeços longe de casa

Davi Mansour também é roteirista. No teatro já foi premiado como melhor ator e ator revelação. É fundador do primeiro grupo de stand up comedy do Norte do País, o "Em Pé Na Rede". É também criador, roteirista e ator da série de humor de maior sucesso na rádio Jovem Pan Belém, "Tarcísio, o gordo peitudo".



Na TV, Mansour participou de programas como Tudo é Possível, da Record, é do elenco do programa "Fritada", do canal Multishow; "Agora é Tarde", da Band; "The Noite", do SBT; e do "Altas Horas", da Globo. Atualmente, faz parte da bancada de humoristas do "República do Stand Up", no Comedy Central.





INCONSEQUENTE

Teatro Brasília Shopping

Domingo(01), às 20h

Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia entrada)

Vendas na bilheteria do teatro.

Classificação: 16 anos

Informações: (61) 982198481 - produção - ou em www.brasiliashopping.com.br

Davi Mansour volta à capital trazendo um novo show. Intitulado "Inconsequente", o ator promete um show sem papas na língua. O humorista irá comentar temas como relacionamentos, política e atividades que são rotineiras."Inconsequente tem uma nova formatação. Finalmente consegui desenhar o stand up de uma forma que considero ideal. Penso até em rodar o DVD desse show em Brasília", adianta o comediante.No espetáculo, Mansour fala sobre ser de Belém (PA) e viver em São Paulo, das delícias e dissabores da adaptação, da convivência e dos recomeços tão longe de casa. "Falo sobre a TV, sobre interação entre pais e filhos nas redes sociais, sobre mania e sobre pessoas. Na verdade, o show é uma sequência de pensamentos. São temas que me identificam com o público porque as pessoas vivem situações muito parecidas", revela.