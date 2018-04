Hugo Rodas traz seus espetáculos a Ceilândia

ATA

Sábado e domingo, às 20h

Teatro Newton Rossi (Ceilândia).

Entrada Franca.

O público de Brasília, Goiânia e Belo Horizonte poderá conferir espetáculos do consagrado Hugo Rodas, diretor uruguaio radicado no Brasil há mais de 40 anos. A "ATA", Agrupação Teatral Amacaca, dirigida por Rodas, circula com seu repertório unido em um só espetáculo.A experiência de unir os dois shows da "ATA" em uma noite foi realizada pela primeira vez em setembro de 2016, no Teatro Oficina, em São Paulo. Para Hugo Rodas, o objetivo é valorizar ainda mais a encenação, já que ambos partem de uma orquestra de atores que conta histórias.Hugo Rodas se firmou como um dos mais talentosos e importantes artistas de teatro da atualidade. Transita pelas vezes de ator, diretor, bailarino, coreografo e professor de teatro.