HQ produzida por autores locais pode ser lida on-line

Histórias foram inspiradas em desenhos animados e no folclore brasileiro

A história em quadrinhos "Ciça, A Menina-Saci", criação dos autores brasilienses Bruno Prosaiko e Lucas Marques, será publicada, em endereço eletrônico, com visualização gratuita e também com a opção de audiodescrição. A HQ é na verdade uma série, dividida em oito partes. A primeira já está disponível para a leitura no site.



A HQ consiste em uma mistura de folclore brasileiro, cultura pop, humor e aventura."O Bruno tirou da gaveta uma personagem que tinha bolado anos atrás para um concurso, e juntos reformulamos completamente o conceito inicial. Ela surgiu da nossa vontade de revisitar o folclore brasileiro e temas complexos, como construção de identidade, polarização política, relacionamentos abusivos, amadurecimento e machismo. No entanto, a abordagem é leve e, esperamos, divertida", conta Lucas.





Realizada com patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) da Secretaria de Cultura do Distrito Federal, a série é direcionada ao público infanto-juvenil e tem como personagem-título uma menina-saci de nove anos esperta, brincalhona e de personalidade forte.



Em um mundo fantástico, onde convivem seres surreais, Ciça e seu melhor amigo, Levi, frequentam uma escola eternamente em reforma na qual são constantemente estimulados a vivenciar situações que os preparem para o mundo adulto.



CIÇA, A MENINA-SACI

Quadrinhos disponíveis para leitura gratuita em cicasaci.com.br