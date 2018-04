Hot Night vai acontecer em casa nova

A 32ª edição da Hot Night, festa bimestral conhecida na capital pernambucana por trazer à tona o melhor do som internacional dos anos 80 e 90, vai acontecer em novo local. Antes o local era o Downtown Pub, no Recife Antigo, agora, a Casa Rosada, no Rosarinho, será transformada numa grande boate no próximo sábado (5), a partir das 21h57.





Como a festa já tem público cativo, é bom correr para garantir os ingressos, pois as mesas e primeiro e segundo lotes já estão esgotados. No fim de semana ainda restavam alguns à venda nos pontos físicos, como lojas Chilli Beans (Recife, Plaza e Riomar) e Avesso (Rui Barbosa).