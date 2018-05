Hot Night celebra 5º aniversário

Ingressos para a edição comemorativa da festa retrô mais atual da cidade já estão à venda

A edição que comemora os cinco anos de existência da Hot Night, festa bimestral conhecida na capital pernambucana por trazer à tona o melhor do som internacional dos anos 80 e 90, já tem data para acontecer: será no dia 21 de julho, na Casa Rosada, no Rosarinho. Os ingressos do primeiro lote (são 200) estão à venda por R$ 40 a partir desta segunda-feira (21), pelo site www.sympla.com.br/ hotnight5anos. Vendas de mesas podem ser feitas pelo fone: 99269-1707 (Marcus Eugênio) ou 99269-9695 (Mariana Veloso).



A atração, como acontece desde a primeira edição da festa, é a Downtown Band, que com mais de sete anos de existência, conta com um repertório que passeia pelos clássicos dançantes dos anos 80 e 90, trazendo em seu som, grupos e artistas como Depeche Mode, Information Society, New Order, Corona, Haddaway, Snap, Culture Club, Madonna, Cyndi Lauper, Erasure, Pet Shop Boys, Seal e muito mais em um vasto setlist que não deixa ninguém parado, num show onde o público canta do início ao fim e mexe com a memória afetiva de quem vivenciou essa época de ouro das casas noturnas da cidade. Neste ano, a formação da banda, que conta com Sérgio Leão no vocal, Sergio Kyrillos na bateria, Hood Rocha nos teclados, Jorge van der Linden na guitarra e Josias Campos no baixo, ganhou ainda Amanda Paschoal nos vocais.



Uma novidade, porém, será a apresentação da Máquinas na Pista - com Cecilia Meira, Leo P e William Paiva - sucesso sobretudo no início dos anos 2000 com cover de bandas do synthpop clássico internacional, como New Order, Depeche Mode e Eurythmics.



A discotecagem fica por conta do DJ Galamba e DJ Toni Lima (New Hits/ Camaleão).