Hob Hamburgueria tem dia de hambúrguer e cerveja liberados

Por um preço fixo, no sábado (14), clientes podem degustar receitas e bebidas à vontade

O conceito bastante atrativo de "open bar" foi expandido e chega também como "open food", no evento que a Hob Hamburgueria promove neste sábado (14), em seus duas unidades, da Tijuca e de Botafogo. Somente neste dia, pelo preço fixo de R$ 69,90 por pessoa, os clientes podem degustar hambúrgueres e cervejas artesanais à vontade, das 17h às 20h.



Há três opções da iguaria: Clássico; Costela BBQ e Provoleta. A primeira versão, com mistura de carnes da casa, leva ainda queijo prato, cebola caramelizada, maionese de bacon, alface e tomate, no pão australiano. A segunda tem carne de costela, cheddar, barbecue artesanal, bacon e cebela crispy, no pão de brioche. Para fechar, a última opção, com carne bovina, leva creme de provolone, farofa crocante de bacon, maionese da casa, alface, tomate e cebola roxa, acompanhado de pão de alho com ervas finas. Todos os pães são tostados na manteiga.



Já as cervejas são da marca Colorado e estarão disponíveis nas versões Appia (estilo Honey Wheat Ale, com mel de Laranjeira) e Caium (estilo Premium American Lager, com mandioca).



HOB HAMBURGUERIA

Tijuca: rua Mariz e Barros, 184.

Telefone: (21) 3624-9903.

Botafogo: rua São João Batista, 16.

Telefone: (21) 3647-1400.

Sábado (14), das 17h às 20h.

R$ 69,90 por pessoa.