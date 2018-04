History lança produção sobre Brasília

A minissérie 'Mil Dias: A Saga da Construção' estreia neste domingo(22)

Criada a partir da coprodução do History com a Cine Group, a minissérie "Mil Dias: A Saga da Construção" de Brasília estreia neste domingo. Em comemoração ao aniversário da capital haverá uma pré-estreia no sábado(21).



A produção conta a história da construção da cidade pela ótica das pessoas que trabalharam para erguer a nova Capital Federal. "Diferente do foco que outras série geralmente dão para a arquitetura, política e JK, nós focamos nas pessoas e em seus sacrifícios para tornar Brasília realidade", explica Krishna Mahon, diretora de Conteúdo Original do History.



Com base em pesquisas e depoimentos reais a minissérie estabeleceu duas linhas narrativas: a dramatúrgica, com cenas históricas recriadas por cenários digitais em 3D, recriando as cenas de construção, e a documental, com imagens de época capturadas em arquivos de museus e acervos, além de depoimentos de renomados especialistas.



"Colocamos um filtro novo em uma história antiga. Esperamos que os brasileiros realmente gostem", finaliza Mahon.



MIL DIAS: A SAGA DA CONSTRUÇÃO DE BRASÍLIA

Pré-estreia especial: 21/4, sábado, 19h

Estreia: 22/2, domingo, 23h35

Episódios inéditos: domingos, 23h35