História de Romeu e Julieta se torna ópera

A eterna obra "Romeu e Julieta" ganhará os palcos da capital federal em uma montagem cheia de nuances inéditas. A ópera "I Capuleti e i Montecchi" (Os Capuletos e os Montecchio), do italiano Vincenzo Bellini, estará em cartaz a partir do dia 26 julho, no Teatro Dulcina.





"Resolvemos dar uma nova roupagem a ópera, que acredito, irá encantar o público. Deixaremos as brigas de reinos, como as do texto original, para uma disputa entre máfias nos anos 70", explica Renata Dourado, produtora e intérprete de Julieta.



Outra novidade será a presença de um papel travesti na ópera, ou seja, uma mulher fazendo o papel de Romeu. Um homem também interpretará Romeu, o contratenor Kleiton D’Araújo, de João Pessoa (PB), irá cantar com voz feminina, de acordo com a composição de Bellini, que exige uma voz feminina para o papel.



ÓPERA

De 26 até 29/07, às 20h

Teatro Dulcina(SDS). Ing. R$ 10(meia), no sympla.com.br

Nesta história, a fonte principal não é o dramaturgo William Shakespeare. Ao escrever sua obra, Vincenzo Bellini baseou-se no Libreto de Felice Romani que, por sua vez, inspirou-se em textos de uma série de poetas e narradores italianos. Apesar da abordagem, a narrativa permanece com foco no casal de enamorados e o jogo entre vida e morte.A concepção da nova releitura será moderna. A produção deixa de lado a ambientação original de Verona do século 13 para dar lugar a Sicília do início do século 20. Por lá, a máfia siciliana dominava o cenário político e econômico de forma estruturada e organizada. As famílias rivais Capuleto (de Julieta) e Montecchio (de Romeu) representam clãs rivais ligados à organização Cosa Nostra, dominante no período. Ou seja, os personagens serão da máfia italiana.