Harry Styles faz primeiro show solo em São Paulo

Depois de cinco discos, sendo o mais recente, o "Made in the A.M", lançado em 2015, o grupo anunciou uma pausa. As coisas já estavam caminhando ao fim no começo de 2015, antes da estreia do último álbum, quando Zayn decidiu sair da banda e seguir carreira solo.







Todos os membros do One Direction se lançaram solo. Niall Horan, inclusive, já até se apresentou no Brasil, e tem mais um show marcado para esse ano. Mas é certo afirmar que quem se deu melhor foi Harry Styles, que conseguiu expandir o seu público logo com o lançamento de "Sign of the Times", primeiro single de "Harry Styles", lançado em maio de 2017. O disco fez com que o britânico conquistasse o coração de uma faixa etária muito diferente das fãs que já o acompanhavam desde o 1D, além de conquistar uma parte da crítica também.





Em seu primeiro trabalho solo, Harry conseguiu mostrar ainda mais o seu talento e suas influências. Com dez faixas, o disco é pensado como um vinil dos anos 1970, onde a primeira metade das músicas é formada por baladas, e a segunda influenciada pelo soft rock daquela década. Músicas como "Two Ghosts" e a própria "Sign of the Times" lembram muito o estilo das baladas de Elton John, enquanto canções como "Kiwi" e "Woman" puxam para um rock mais Rolling Stones.



No show em São Paulo, esgotado desde junho do ano passado, quando começou a venda de ingressos, Harry apresenta todos os temas de seu trabalho homônimo. Para relembrar os tempos de One Direction, ele canta "If I Could Fly", do último disco do grupo, "Stockholm Syndrome", e o primeiro sucesso da banda, "What Makes You Beautiful". O repertório ainda inclui "Medicine", música que ainda não ganhou uma versão de estúdio, mas que Harry vem tocando na turnê desde março deste ano. Além dela, o músico faz dois covers, um de "Just a Little Bit of Your Heart", de Ariana Grande, escrita por ele; e "The Chain", do Fleetwood Mac.























Aos 24 anos, o cantor e compositor britânico alcançou a fama em 2010, ao participar do programa "The X-Factor", onde conheceu Liam Payne, Zayn Malik, Louis Tomlinson e Niall Horan, com quem formou o One Direction após o fim do programa.Mesmo sem ter ganhado o reality, o grupo conquistou o mundo com seu primeiro disco, "Up All Night", principalmente com a música "What Makes You Beautiful", primeiro single do 1D. Em poucos anos, a banda se tornou a maior boyband do mundo e se tornou o grande fenômeno pop do dos anos 2010.