Halsey e Lauren Jauregui se apresentam na capital

Cantoras fazem show nesta quarta-feira (6), no Espaço das Américas

Depois de estrear no Brasil no Lollapalooza de 2016, Halsey está de volta ao país com a turnê Hopeless Fountain Kingdom e se apresenta hoje, em São Paulo, no Espaço das Américas. Lauren Jauregui, ex-integrante do Fifth Harmony, faz o show de abertura.



Nessa segunda passagem pelo Brasil, Halsey agora divulga "Hopeless Fountain Kingdom", seu disco mais recente, lançado em 2017. É o segundo trabalho da cantora americana de 23 anos.



Já Lauren Jauregui, 21, se apresenta solo no Brasil pela primeira vez. Em entrevista à Capricho, a artista revelou que irá cantar músicas que ainda não foram lançadas.

A canção mais recente que Lauren lançou é "All Night", uma parceria com Steve Aoki.

Tel.: (11) 4003-6860Quarta-feira (6), 20hR$ 290 a R$ 520