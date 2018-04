Há seis anos sem expor no Rio, George Iso abre individual

"Me deparo com o branco da tela e sinto o vazio e o prazer do espaço e da matéria. Ritual que não se repete porque a pintura abstrata foge a todo controle, cada tela tem sua vida própria, camadas de tinta que se sobrepõem criando a contradição da urbanidade, a ilusão do infinito. De parar o relógio ou dobrar uma esquina, ir e voltar. Como numa relação amorosa", avalia o artista.



O artista, que também é escritor, aproveita a ocasião da noite de abertura para lançar também um novo livro, "Paris Não é uma Festa", sua quinta publicação, que surge após George ficar duas décadas sem lançar novos textos. A orelha é de Fernando Gabeira, e a contracapa é de Alan Riding, correspondente do "New York Times" em Paris.



GALERIA PATRICIA COSTA

Avenida Atlântica, 4.240, loja 226, Copacabana .

Telefone: (21) 2227-6929.

Estreia terça (10), 19h. Até 28/4.

Segunda a sexta, 11h a 19h. Sábado, 12h a 18h.

Grátis.

Depois de seis anos sem expor no Rio, o artista carioca George Iso, de 50 anos, apresenta, a partir desta terça (10), às 19h, e até o fim deste mês, a exposição Pinturas Abstratas, em cartaz na Galeria Patricia Costa, no Shopping Cassino Atlântico, em Copacabana.Na mostra, ele exibe 12 telas em grandes formatos, com as cores e texturas variadas, desde "Blue and Jazz", que traz um azul suave e aquoso, até "Red Square", que evidencia um vermelho vibrante, passando pelo cinza "Urban Traps".O trabalho do artista promove uma viajem pelas telas, que são inspiradas nas cidades onde George Iso viveu nas últimas décadas: Rio, Londres, Barcelona, Paris, Estocolmo e Washington. Sem se afastar do abstracionismo em 30 anos de carreira, ele considera seu embate cotidiano com a pintura como um ato de amor e resistência cultural.