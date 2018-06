Gustavo Mioto comanda Arraial do Pega Vareta em Olinda

O Arraial do Pega Vareta será de muito forró e sertanejo, neste sábado (16), a partir das 22h, no Classic Hall, em Olinda. Para comandar esta edição, foi escalado o cantor Gustavo Mioto, considerado o grande nome do sertanejo nacional, após o lançamento do seu DVD com participação de Gustavo Lima, Maiara e Maraisa, Anitta e Jorge e Mateus. A festa será open bar e contará com a banda Di Bôa, Seu Digão, MC Elvis e os DJs Korossy e Larrosa.





No final do ano passado, o artista gravou, na capital paulista, o seu segundo DVD, no qual dividiu o palco com Anitta, Gusttavo Lima, Jorge & Mateus e Maiara & Maraisa. O repertório reuniu canções como "Flashback" e "Coladinha em Mim". Para o show deste sábado, os ingressos custam R$ 160, à venda nas lojas Vitabrasilnet. Mais informações: 3427-7501.

Gustavo Mioto nasceu no dia 12 de março de 1997 em Votuporanga. Apaixonado por música desde bem pequeno, ele se matriculou em um conservatório musical da cidade e, na sequência, aos 10 anos, compôs sua primeira canção É você quem vai chorar. Com o desejo de se tornar um músico de sucesso, ele participou de festivais e divulgou vídeos amadores no Youtube. Aos 13 anos, passou a integrar a banda Oxigênio, de Rio Preto.Em carreira solo, o artista gravou seu primeiro álbum em 2012. Intitulado Fora de Moda, o disco conta com músicas como "Ela não gosta de mim", que já acumula quase 30 milhões de acessos, e "Quem ama sabe". Em 2014, Mioto gravou a música "Eu Gosto de Você", com participação de Claudia Leitte, e gravou seu primeiro DVD, em Votuporanga, com os cantores Luan Santana, Cristiano Araújo e Bruninho & Davi.