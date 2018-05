Guns N’ Roses Cover Brazil se apresenta no Manhattan

Com uma proposta diferenciada, unindo música de qualidade e gastronomia, o Manhattan Café Theatro, na Zona Sul do Recife, traz para seu palco, nesta sexta-feira (4) e sábado (5), a banda Guns N’ Roses Cover Brazil, a mais autêntica da América Latina e que está entre as melhores de tributo do mundo. A abertura fica por conta da Banda By Rock, no primeiro dia, e Má Companhia, no segundo, sempre a partir das 21h.





A caracterização dos integrantes e montagem de palco, baseando-se na turnê de maior sucesso da banda, "Use Your Illusion", são fatores que muito contribuem para o sucesso da Guns N’ Roses Cover Brazil, que apresenta sempre uma surpresa diferente em cada apresentação. O couvert custa R$ 80. Mais informações e reservas pelo telefone 3325-3372 ou no site www.manhattancafetheatro.com.br

Por onde passa, a Guns N’ Roses Cover Brazil costuma deixar a plateia extasiada com sua performance e incrível semelhança com o Guns original, o que não deve ser diferente no Manhattan, onde o público literalmente faz parte do show. Em seu repertório seleto, sucessos como "Sweet child o’ mine", "Patience", "Don’t Cry", "November Rain" e "Welcome to the jungle" prometem agitar os presentes.Tendo sua primeira formação em 1991, no mesmo ano a banda foi contratada pela gravadora Geffen, responsável pelo Guns N’ Roses, para fazer o show de lançamento dos CD’S Use Your Illusion, na Avenida Paulista. O grupo já passou por mais de 200 cidades brasileiras e 20 estados, e em fevereiro de 2012, deu início a carreira internacional, com um grande show na capital argentina Buenos Aires, chegando posteriormente a algumas cidades do Paraguai.