Grupo Parlapatões apresenta montagem de 'O Rei da Vela'

"O Rei da Vela", de Oswald de Andrade, ganha uma montagem especial dos Parlapatões, em comemoração aos 27 anos da companhia. Com adaptação de Hugo Possolo e direção musical de Fernanda Maia, o espetáculo estreia nesta sexta-feira (13), no Sesc Santana.

A encenação enfatiza o caráter burlesco e festivo da obra, mas adiciona influência das linguagens do teatro de revista, do circo e do teatro épico de Bertolt Brecht.



Narra a saga de Abelardo I (Hugo Possolo), um agiota inescrupuloso que ganhou muito dinheiro em vários segmentos, sobretudo vendendo velas em um país atrasado, onde a energia elétrica ficou tão cara que a população não tem condições de pagar por ela. Ao lado de seu empregado-pupilo Abelardo II, ele se aproveita da crise econômica para emprestar dinheiro, com juros altíssimos, para o povo faminto.



Abelardo I tem um casamento convenientemente negociado com Heloísa de Lesbos (personagem de Camila Turin), filha de uma família falida e tradicional de latifundiários do café. Submisso ao capital internacional, o protagonista está disposto a fazer qualquer tipo de negócio com os americanos, sem pensar nas consequências.