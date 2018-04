Grupo Namakaca mostra seu repertório circense

Durante o mês de abril, coletivo faz maratona na Vila Madalena

Criado em 2004, o Namakaca tem como objetivo ampliar, contribuir e preservar, através de pesquisas contínuas, os horizontes da linguagem do palhaço e das artes circenses brasileiras. Nestes anos de carreira, o coletivo criou sete espetáculos: "É Nóis na Xita", "Zé Preguiça", "Besouro Mutante", "O Omelete", "Carlos Felipe em Apuros", "Quebrando a Bacia", e "O Pavão Misterioso", a peça mais recente. Para celebrar sua trajetória, o grupo faz uma mostra especial em que apresenta seu repertório circense durante o mês de abril, no Circo do Beco, na Vila Madalena.



O festival começa nesta segunda-feira (2), com apresentação de "Carlos Felipe em Apuros". O personagem do título é um homem elegante, educado e fino. Sua vida segue aparentemente em equilíbrio, mas seu universo é repleto de pequenos problemas. Técnicas de equilibrismo, malabares e palhaço são usadas para que Carlos Felipe ache o equilíbrio em sua vida.

Na segunda-feira seguinte é a vez de "Quebrando a Bacia", que retrata a difícil rotina de trabalho do contra-regra atrapalhado do Circo Kapput. Limpar o traseiro do elefante acrobata, escovar os dentes da girafa bailarina e alimentar um leão banguela são só algumas das atividades que fazem parte do dia-a-dia do nosso herói.

A programação encerra no dia 1º de maio, com apresentação do espetáculo infantil "Zé Preguiça".

Circo do Beco

Tel. (11) 97370-9938

2º de abril até 1º de maio

Grátis