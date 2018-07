Grupo Essência Flamenca se apresenta no Quartas da Dança

Iniciando seu terceiro mês de atividades, o projeto Quartas da Dança apresenta, nesta quarta-feira (4), às 20h, no Teatro Barreto Júnior, no Pina, Zona Sul do Recife, o espetáculo Compassos, do grupo Essência Flamenca. O projeto é mantido pela Secretaria de Cultura e pela Fundação de Cultura do Recife, para fomentar a linguagem da dança na cidade.





A montagem, que tem uma hora e 40 minutos de duração, segue em cartaz nas próximas quartas-feiras 11, 18 e 22 de julho, desfilando sevilhanas, tangos, tientos, tarantos e rumbas na terra do frevo. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) e serão vendidos na bilheteria do teatro.O objetivo do Quartas da Dança é assegurar palco e formar público para a dança na cidade, disponibilizando a pauta das quartas-feiras do Teatro Barreto Júnior para grupos, companhias e artistas independentes, com condições facilitadas. Os grupos têm direito à bilheteria das apresentações, pagando apenas 10% da arrecadação pela ocupação da casa.