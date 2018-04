Grupo circense se apresenta em Santa Maria

O Circo Teatro Artetude, criado pelo Irmãos Saúde, traz a arte circense para a capital a partir do dia 29 de abril. A trupe chega com o ônibus que é um picadeiro móvel e se aproxima do público com vivências e oficinas de perna de pau e malabares.





Com 16 anos de trabalho, o grupo inicia uma nova turnê com o projeto Circolação para beneficiar comunidades do DF. Eles irão expor, de forma lúdica, temas que norteiam as escolhas cotidianas.Dia 29/04, em Santa Maria; 01/05 no Riacho Fundo e 06/05 no Gama.Às 17h. Gratuito. Info (61) 999794930.