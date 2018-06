Grupo 4 amigos se apresenta pela primeira vez na capital federal

Evento ocorre no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, no dia 1° de julho

O grupo de stand up comedy 4 Amigos chega pela primeira vez em Brasília. Com 4 anos de estrada, os 4 comediantes se juntaram para realizar este projeto.



Com estilos diferentes um do outro, cada um com suas particularidades, o show "4 Amigos" tem todos os ingredientes que contagiam a plateia, trazendo problemas particulares para arrancar boas risadas.



Os comediantes Thiago Ventura, Dihh Lopes, Marcio Donato e Afonso Padilha, são amigos de longa data, e se juntam para realizar este espetáculo de Stand Up Comedy. De cara limpa e sem adereços, os quatro se revezam no palco por cerca de 20 minutos cada, contando suas melhores observações do cotidiano.



"4 AMIGOS"

Centro de Convenções Ulisses Guimarães – Auditório Master

Domingo(01/7), às 20:00

Ingressos a partir dr R$30(www.bilheteriadigital.com)

Classificação indicativa: 14 anos