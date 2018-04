Glenn Hughes revisita clássicos do Deep Purple em show

Pela primeira vez em 40 anos, o músico Glenn Hughes faz um show completo apenas dedicado a revisitar o repertório do Deep Purple, sua antiga banda, com a qual se apresentou pela última vez dia 15 de março de 1976, no Empire Theatre, em Liverpool, mas que é cultuada por fãs até hoje. No Rio, a apresentação acontece neste domingo (29), às 19h, no Circo Voador, na Lapa."Honestamente, apenas senti que, agora, era o momento certo para fazer isso. Por anos e anos, tenho feito meus próprios shows solo, mas, no ano passado, recebi várias ofertas para fazer exatamente o que farei no Brasil", explicou Glenn, conhecido como "a voz do rock". Ele promete novos arranjos a grandes sucessos do grupo, que aparecem no palco em versões diferentes das gravadas em estúdio.Rua dos Arcos, s/nº, Lapa.Telefone: (21) 2533-0354.Domingo (29), às 19h (abertura da casa).R$ 140 (2º lote) a R$ 180 (4º lote), com 1kg de alimento.