Gkay revela suas histórias em espetáculo no Recife

A youtuber paraibana Géssica Kayane, mais conhecida como Gkay, está de volta ao Recife, para fazer o seu segundo show. A apresentação acontece nesta sexta-feira (27), às 20h, no teatro Boa Vista, centro da capital pernambucana.





Extrovertida, sempre chamou atenção por ser espontânea e ter opiniões divertidas sobre os assuntos do dia a dia. Começou então a publicar, no próprio Facebook, críticas de filmes e logo passou a receber mensagens pedindo mais. Com o enorme sucesso, resolveu criar um canal no Youtube.



Os ingressos custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda na bilheteria do teatro e no site Sympla. Mais informações pelo telefone 4101-3910.

Com seu jeitinho peculiar e seu sotaque gostoso de paraibana arretada, Gkaya revela suas histórias, além de suas opiniões divertidas sobre assuntos do dia a dia, prometendo divertir o público, assim como faz em seu canal, que já ultrapassou a marca de 30 milhões de visualizações, com mais de 500 mil inscritos.O enorme sucesso do espetáculo despertou a curiosidade de milhares de seus seguidores e admiradores, que já a conheciam das telinhas dos computadores, sacramentando seu nome também nos palcos.