Gerlane Lops comanda primeiro Samba de PE do ano

Festa acontece neste sábado (5), na sede do Galo da Madrugada, e terá as participações de Michelle Melo e Nego Thor

Sob a batuta da cantora e percussionista Gerlane Lops, o Recife Samba de PE volta a animar os fins de semana da capital pernambucana. Reforçando o perfil multicultural do projeto, Gerlane abre a agenda de 2018 com a presença especial de Michelle Melo e o músico Nego Thor. Festa acontece neste sábado (5), a partir das 19h, na sede do Galo da Madrugada, bairro de São José, centro da cidade. Será uma noite de muito samba de raiz, pagode e brega romântico.



Gerlane Lops apresentará um repertório recheado de muito samba para não deixar ninguém parado. Além dos grandes clássicos, que compõem a sua coletânea de hits, Gerlane interpretará também canções mais recentes, lançadas no começo deste ano, entre elas "O Samba Chegou" e "Obá, Obá". Seu repertório reserva parcerias de peso: "Da Branca", dueto com Siri do Cavaco; "Samba pra você", orquestrada com Gustavo Travassos; "Alma de Poeta"; e muitas outras.



A cantora Michelle Melo, por sua vez, promete agitar o público do Recife Samba de PE com seus principais sucessos de carreira, como "Baby Doll", "Me Ter", "Lua de Mel" e entre outros. Michelle tem história marcante na construção da musicalidade brega em solo pernambucano. Já Nego Thor, com expressiva participação no carnaval recifense, apresentará ao público a expressiva musicalidade – fusão do swing com os ritmos pernambucanos – através das faixas "Açúcar na Cor" e "Pra Curtir".



O Samba de PE visa promover o intercâmbio musical entre artistas pernambucanos e de outros Estados. O evento estreou em outubro de 2011, na sede do Galo, e já recebeu a participação especial de grandes nomes da música nacional. Os ingressos para o evento deste sábado custam de R$ 20 a R$ 160, à venda no local. Mais informações: 3224-2899.