Geraldinho Lins comanda 'Forró ao vivo no pé do ouvido'

Projeto vai promover encontros mensais do artista e convidados no Autobar, a partir deste sábado (21)

Neste sábado (21), a partir das 21h, o cantor Geraldinho Lins dá início ao projeto "Forró ao vivo no pé do ouvido". A festa é um projeto do artista e vai ocorrer, mensalmente, no Autobar, em Casa Forte, zona norte do Recife. A proposta é apresentar um repertório unindo antigos e novos sucessos de Geraldinho, de modo descontraído e dançante.



Como parte do projeto, Geraldinho Lins vai receber um convidado a cada encontro. A festa de estreia vai contar com a participação da banda Diboa, dos irmãos Arley e Allan, abrindo a noite. O ingresso tem o valor único de R$ 40. As primeiras 50 mulheres pagantes ganham uma caipirosca de brinde. Mais informações pelo telefone 3040.8441.



Com mais de 25 anos de carreira, o cantor e compositor pernambucano Geraldinho Lins é autor de mais de 200 canções, em ritmos como xote, baião, caboclinho, frevo de bloco e frevo rasgado. O artista possui 16 CDs lançados, nove na carreira solo, e três DVDs.



Geraldinho tem presença garantida nos principais festejos do país e em casas noturnas, empresas privadas, festas particulares e prefeituras de todo o Estado ao longo do ano. Mas as apresentações não se limitam ao território nacional, uma vez que Geraldinho já tocou em países como Alemanha, França, Portugal e Suíça.