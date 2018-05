Gastronomia local é foco em festival

Intitulado Brasil Sabor, o evento está em sua 13ª edição; o tema deste ano é ‘Original do Brasil’, com produtos nacionais

O festival gastronômico "Brasil Sabor" está em sua 13ª edição. Em Brasília ele ocorre em mais de 50 restaurantes da cidade até 10 de junho. Menus completos com entrada, prato principal e sobremesa foram criados para a ocasião com valores promocionais, a partir de R$ 50.



O festival tem como objetivo fortalecer a cultura gastronômica no Brasil e valorizar produtos nacionais. Além do valor promocional, R$ 1 será cobrado de cada menu. O montante arrecadado será destinado a uma instituição social que será escolhida ao final do evento. Outra novidade deste ano é o foco na redução de papel com a criação de um portal.



BRASIL SABOR

Até 10/06, no almoço e jantar

Infor no www.guiaabraseldf.com.br