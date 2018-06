Garotas Suecas faz temporada no Centro da Terra

Banda de São Paulo apresenta o projeto 'Identidade'

Durante o mês de junho, às terças-feiras, o grupo paulista Garotas Suecas sobe ao palco do Centro da Terra com um show diferente a cada semana, sempre às 20h.



Nesta primeira apresentação, o grupo monta um karaokê, em que amigos cantam os maiores sucessos da banda. Participam da festa Luiza Lian, Teago Oliveira (Maglore), Luiz Thunderbird, Nasi, Rafael Castro, Betina, Rafael Gregório (Circo Motel), Fernando (2DE1) e dr. Herman (Mel Azul).



Na semana seguinte, em pleno Dia dos Namorados, o Garotas Suecas monta um repertório especial só com músicas românticas que lançou. No dia 19 de junho, a banda formada em 2005 relembra seus primeiros anos e toca temas de seus primeiros EPs, "Dinossauros" (2008), "Difícil De Domar" (2007) e "Hey Hey Hey, São Os Garotas Suecas" (2005).



No último espetáculo da temporada, a banda se apresenta com sua formação inicial, de mais de 10 anos atrás. Irina, Nico, Perdido e Tomaz recebem no palco Sal (Guilherme Saldanha) e Sessa (Sergio Sayeg) para um reencontro especial.





Centro da Terra

Tel. (11) 3675 1595

05, 12, 19 e 26 de junho

Terças, às 20h

Ingresso colaborativo: R$ 15 a R$ 50

https://www.sympla.com.br/cent rodaterra

www.centrodaterra.com.br