Gama recebe espetáculo gratuito

Peça é baseada no blog Drágeas Psicológicas, da psicóloga Ana Virgínia de Almeida

O Teatro Paulo Gracindo, no Sesc Gama, recebe nesta quinta (28) o espetáculo de dança contemporânea "Mira e Anda – Drágeas Psicológicas". Quem assina a direção, coreografia e concepção é o coreografo Reginaldo Moreira.



Com patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) da Secretaria de Cultura do DF, a montagem "Mira e Anda" foi inspirada no blog Drágeas Psicológicas, da psicóloga Ana Virgínia de Almeida Queiroz. A montagem discute os conflitos nas relações humanas.



Em cena, cinco bailarinos interpretam por meio da dança questões como as formas de superar desafios emocionais e mostram ao desenrolar do enredo a transformação da dor em motivação para prosseguir.



Com dramaturgia fragmentada, a obra passeia pelo universo da personagem Miranda que passa por várias perdas e desencontros ao longo de sua trajetória. A protagonista inspira leveza, paixão e amor, após descobrir dentro da psicoterapia, que a vida reserva belezas inimagináveis quando nos encorajamos à ressignificar a nossa história.



"O espetáculo fala de todos nós, é um retrato daquilo que vivemos em diversos momento de nossa existência, representa que sempre é possível recomeçar", destaca o diretor.



De acordo com a psicóloga Ana Virgínia, autora dos textos que inspirou a obra, os contos são um chamado para os aspectos depressivos da psiquê humana e a forma como eles podem se manifestar. Para ela, que está participando pela primeira vez de um processo artístico, está sendo enriquecedor. "Estou amando poder levar esse tipo de mensagem para o público."



No teatro Paulo Gracindo Sesc Gama

28 de junho (quinta), às 20 horas

Entrada gratuita

Classificação 16 anos