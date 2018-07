Galo da Madrugada faz arrasta-pé para encerrar ciclo junino

Para encerrar o ciclo junino na capital pernambucana em grande estilo, a sede do Galo da Madrugada, situada no bairro de São José, região central da cidade, recebe o projeto Arrasta-Pé do Galo, nesta sexta-feira (13), a partir das 21h.





A atração principal da festa é o forrozeiro Luizinho de Serra. Além dele, nomes como Nádia Maia, Irah Caldeira, Cristina Amaral, Gustavo Travassos, Ivan Gadelha e Loirão integram a programação do evento. Os músicos se reunirão no palco do Galo para entoar as canções consagradas da época junina. Para quem gosta do tradicional forró pé de serra, a noite promete muito xote, baião e xaxado no salão, para não deixar ninguém parado.O projeto, que integra a programação do Sexta Livre, ressurge para mais uma edição, trazendo grandes nomes do forró pernambucano. Os ingressos podem ser adquiridos online no site Sympla ou presencialmente na sede da agremiação. As entradas custam R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia) e R$ 160 (mesa, à venda apenas na sede).