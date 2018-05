Gabriel Diniz monta o Arraial do GD no Recife

O Arraial do GD, comandado pelo cantor Gabriel Diniz, acontece pela primeira vez no Recife, neste sábado (19), a partir das 22h. Com uma super estrutura montada ao lado do Haras Boa Viagem, na zona sul, a "Arena GD" receberá, além do anfitrião, shows de Luan Estilizado, Felipe Araújo e DJ Jopin.





O hit faz parte do setlist do artista junto com "Paralisa", "A casa chora", "Paraquedas" e sucessos do forró tradicional. Com o DVD "GD na Ilha" recém lançado, o cantor trará ainda músicas do projeto para apresentar aos público.



Sucesso atual no mundo sertanejo, o cantor Felipe Araújo também foi escalado para o evento. Dono do hit "Amor da sua cama", o artista apresentará ainda músicas como "A mala é falsa" e a recente "Se pegar cê chora".



Deixando a festa ainda melhor, o cantor Luan Estilizado promete reunir sucessos do forró, colocando todo mundo pra dançar junto com a sua sanfona. Representando a música eletrônica, o pernambucano Jopin completa o line up da festa.



A Arena GD contará com lounges, área coberta e decoração típica da festa junina. Os ingressos custam R$ 70, à venda nas lojas Chilli Beans e Vitabrasilnet.

Garantindo mais de três horas de show, com um repertório especial de São João, Gabriel Diniz dará o start aos festejos juninos com novidades para os fãs. Apresentando a canção "Acabou, acabou", gravada com Wesley Safadão e com mais de 38 milhões de visualizações no Youtube.