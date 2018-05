Gabi do Carmo leva samba ao Boteco do Manhattan

Festa acontece nesta quinta-feira (3) e conta com mais de 11 tipos de petiscos de boteco

Nesta quinta-feira (3), a partir das 19h, o Manhattan Café Theatro, na Zona Sul do Recife, apresenta mais uma edição do projeto "Boteco do Manhattan", evento que se consagra como um verdadeiro happy hour, unindo música e gastronomia, em um ambiente que atende todos os públicos.



Nesta edição, o Boteco do Manhattan tem como atração musical a cantora Gabi do Carmo, que promete uma noite com muito samba, num repertório em homenagem a cantora Alcione. Já entre os petiscos de boteco, o público poderá degustar caldinhos variados, tábua de frios, calabresa com fritas, arrumadinhos, pasteis, bolinhos, espetinhos, entre outros.



Com uma programação especial para quem quer curtir música de qualidade e apreciar a tradicional comida de boteco, o projeto conta com rodízio de petiscos todas as quintas-feiras, além de receber, a cada semana, diversos gêneros musicais com um toque intimista. O rodízio de petiscos de boteco custa R$ 45 por pessoa, já incluso o couvert artístico. Informações e reservas: 3325.3372 ou pelo site www.manhattancafetheatro.com.br.