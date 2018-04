Funn Festival terá transmissão da estreia do Brasil na Copa do Mundo

Ao som da dupla Jorge e Mateus, os brasilienses poderão acompanhar o primeiro jogo da seleção brasileira na copa da Rússia 2018

Os organizadores do Funn Festival divulgou nesta segunda-feira (30), duas atrações surpresas para a segunda edição do evento na capital. Para o dia 09 de junho, o sertanejo romântico da dupla Mateus e Kauan estará compondo o line-up do evento



Já no dia 17 de junho, o jogo de estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo 2018 terá transmissão ao vivo, e logo após, a dupla Jorge e Mateus entrará no palco para cantar seus maiores sucessos. A transmissão do jogo será realizada em quatro telões de LED espalhados pelo complexo.



A segunda edição do maior festival de inverno do Centro-Oeste irá ocorrer de 19 de maio até 24 de junho no Parque da Cidade. Entre as atrações já confirmadas, estarão no evento a dupla Bruno e Marrone, Ludmilla, Gustavo Lima e AnaVitória.



FUNN FESTIVAL,

de 19/05 até 24/06

Estacionamento 4 (Parque da Cidade)

funnentretenimento.com.br